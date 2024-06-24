Москва, 24 июня, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Принято решение об эвакуации 22 пациентов из Севастополя, включая 11 детей, в федеральные центры и больницы Москвы, сообщил журналистам 24 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

«Приняли решение, будет эвакуация 22 пациентов», — заявил министр.

Ранее, 24 июня, заместитель директора по медчасти Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Андрей Колодкин сообщил, что в Москву перевезут пострадавших в результате удара ВСУ по региону. Он уточнил, что бортом МЧС России транспортируют 21 пострадавшего.

Губернатор Михаил Развожаев заявил, что количество пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153 человека, из них 27 детей.

Утром 23 июня украинская армия выпустила по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО перехватили четыре американские ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты ATACMS в воздухе привёл к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили ракеты Киеву. Все полётные задания в американские ракеты ATACMS вводят специалисты США на основе собственных данных спутниковой разведки, добавили в Минобороны.

В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших в Севастополе.

СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Севастополе и Крыму 24 июня объявили днём траура.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал варварской атаку на Крым, совершённую украинской армией 23 июня. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в свою очередь назвала атаку ВСУ на Севастополь ритуальным преступлением.