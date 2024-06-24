Севастополь, 24 июня, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Двое детей из числа получивших ранения в ходе удара ВСУ по Севастополю находятся в крайне тяжёлом состоянии, а ещё шестеро — в реанимации, заявила 24 июня в Telegram-канале уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Константин Михальчевский / РИА Новости

Омбудсмен сообщила, что в Севастополе всю ночь работала сводная бригада врачей, присланная Минздравом. Они осмотрели всех, кто получил ранения, а также приняли решение перевезти наиболее тяжёлых пациентов в Москву

«В столицу направят 12 детей, двое из них — на аппарате ИВЛ. Находимся на связи с врачами», — уточнила Львова-Белова.

Она подчеркнула, что государство продолжает помогать пострадавшим семьям. С ними работает уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская. Аппарат омбудсмена подключился к решению адресных проблем.

«Взяли на особый контроль ситуацию, в которой у мальчика погибла мама, а сестра и отец получили ранения. Папа — в тяжёлом состоянии», — написала омбудсмен.

Львова-Белова сообщила, что пострадавшего отца решили госпитализировать с Москву вместе с сыном, чтобы не разлучать их.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО отразили удар, но подрыв одной ракеты привёл к жертвам и ранениям среди мирных жителей города. По последним данным на 24 июня, пострадали 153 человека, 79 раненых, в том числе 27 детей, госпитализированы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели четверых человек. Трое из них были местными жителями, а один — прибыл из другого региона России.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что 22 пострадавших транспортируют из Севастополя в Москву. Их разместят в столичных медицинских федеральных центрах и больницах.