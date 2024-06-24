Севастополь, 24 июня, 2024, 13:08 — ИА Регнум. В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера после ракетного удара Вооружённых сил Украины 23 июня. Соответствующий указ подписал губернатор города Михаил Развожаев. Документ опубликовали на портале правительства города.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Ввести с 23.06.2024 и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации. Признать обстановку, сложившуюся на территории города Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера», ― говорится в указе.

Такое решение власти приняли в связи с последствиями ракетного удара украинской армии по нескольким районам города, вследствие которого погибли четыре человека и более 150 получили ранения.

Губернатор назначил ответственным за ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации своего первого заместителя Алексея Парикина. Всем руководителям исполнительных органов поручили обеспечить готовность персонала, сил и средств для ликвидации последствий ЧС.

Как сообщало ИА Регнум, утром 23 июня украинская армия выпустила по Севастополю пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В Минобороны уточнили, что при отражении ракетной атаки дежурные силы противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привёл к жертвам среди мирных жителей Севастополя. Её обломки упали в прибрежной зоне.

Развожаев в тот же день сообщил, что, по уточнённым данным, при атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, включая двоих детей. За медицинской помощью в больницы Севастополя обратился 151 человек, госпитализировали 82 пострадавших, в их числе около 30 детей разного возраста.

Как сообщил 24 июня заместитель губернатора города Александр Кулагин, в данный момент в больницах остаются 79 человек. Он уточнил, что в их числе 29 детей. По результатам консилиума медики приняли решение транспортировать в Москву 21 пострадавшего, в числе которых 11 детей.

24 июня в регионе объявили днём траура по погибшим в результате атаки ВСУ на Севастополь. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших 23 июня в Севастополе.

В Минобороны подчеркнули, что ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили ракеты киевскому режиму. В военном ведомстве добавили, что, кроме того, все полётные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводят американские специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки США.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 23 июня назвал ракетный удар по Севастополю, как и нападения в Махачкале и Дербенте, терактом против народа России. Политик подчеркнул, что в нём виновны поставляющие ВСУ оружие США и киевский режим, целенаправленно ударивший по мирным жителям на пляже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку на Крым, совершённую ВСУ, варварской.