Москва, 24 июня, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Украинские войска осуществили варварскую атаку, нанеся удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю, в результате которого погибли мирные жители. Об этом 24 июня заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Как отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, являются ли ракетная атака в Крыму и теракты в Дагестане событиями одного ряда, какие-то подобные выводы можно будет сделать только после того, как свою работу выполнят следственные органы.

«Мы видим абсолютно варварскую ракетную атаку в Крыму», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июня замдиректора по медчасти Федерального центра медицины катастроф Минздрава Андрей Колодкин рассказал, что пострадавших при ударе ВСУ по пляжу в Севастополе перевезут в Москву. Он утончил, что для лечения в столицу перевезут 21 пострадавшего, в число которых входят 11 детей.

Днём 23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В Министерстве обороны рассказали, что силы противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты. При этом подрыв в воздухе осколочной боевой части пятой американской ракеты привёл к жертвам среди мирных жителей Севастополя.

В военном ведомстве подчеркнули, что ответственность за случившееся лежит на США, передавшие Киеву эти ракеты, при том что полётные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 24 июня сообщил, что, по уточнённой информации, при атаке украинской армии на Севастополь погибли четыре человека, включая двоих детей. Глава города добавил, что ещё 144 мирных жителя при этом пострадали. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев 23 июня назвал ракетный удар по Севастополю, как и нападения в Дагестане, терактом против народа России.