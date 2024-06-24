Москва, 24 июня, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Заявление члена палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин, которая осудила применение ВСУ ракет ATACMS против мирных жителей Севастополя, к сожалению, никак не повлияет на ход конфликта и на позицию американских элит, включая тех, кто может прийти к власти. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Planet Pix via ZUMA Press Wire/ТАСС

Он отметил, что ни дети, погибшие в Газе, ни дети, погибшие в Севастополе, ни дети, погибшие в Донецке, не трогают сердца западных политиков. По его словам, в Конгрессе США понимают последствия подобных атак и сознательно повышают уровень эскалации, возможно, даже провоцируя Россию на применение более серьёзных средств военного поражения, таких как тактическое ядерное оружие. В США не верят, что их территория может подвергнуться удару. Они полагают, что удары будут нанесены по Украине или, в крайнем случае, по странам Восточной и Западной Европы. Все понимают, кто является главным организатором конфликта, но сам организатор не верит, что по нему могут быть нанесены удары, пояснил эксперт.

Он также указал на то, что США — это сложный конгломерат, состоящий из множества слоёв и политических классов. Обычный американец не обращает внимания на то, что происходит за пределами его страны, и его интересы ограничиваются работой, магазинами и досугом. А политический класс США сознательно идёт на эскалацию конфликта, поэтому подобные атаки будут повторяться.

«В данной ситуации Россия может усилить свою оборону, в том числе противовоздушную, адаптироваться к применению ракет ATACMS или других подобных ракет, применять более жёсткие меры. Также возможно использование более жёстких мер в черноморском бассейне и передача оружия третьим странам, которые могут нанести ущерб США по всему периметру западного мира, как ранее заявлял президент России Владимир Путин», — отметил Безпалько.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ утром 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.

В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

В Минобороны России подчеркнули, что ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили ракеты ВСУ. В ведомстве добавили, что все полётные задания в американские ракеты ATACMS вводят американские специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки США.

24 июня губернатор Михаил Развожаев заявил, что при атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе два ребёнка. Трое из них были местными жителями. Количество пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153 человека, из них 27 детей.

По факту атаки ВСУ на Севастополь СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Севастополе и Крыму 24 июня объявили днём траура. В регионе ввели режим ЧС регионального характера.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших 23 июня в Севастополе.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Севастополь ритуальным преступлением. Дипломат уточнила, что дата для нанесения удара, праздник Троицы, была выбрана неслучайно. В Кремле назвали атаку на Крым, совершённую ВСУ, варварской.

Американский политик, член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин резко высказалась об ударе украинской армии по Севастополю ракетами ATACMS, заявив, что «этого не должно было случиться». При этом она сравнила пляж, куда упали обломки ракеты, с пляжем Флориды. Грин предложила американцам представить, что российская армия, используя свой спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS продемонстрировал, что власти США окончательно встали на сторону международного терроризма.

В письменном ответе представителя Пентагона говорится о том, что Минобороны США знает о террористическом ударе украинской армии по Севастополю американскими ракетами ATACMS, но что-либо сказать по этому поводу ведомству нечего.