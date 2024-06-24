Москва, 24 июня, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о терактах в Дагестане, сообщили в пресс-службе ведомства.

Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ

«С учётом высокого общественного резонанса, а также необходимости обеспечения наиболее полного, оперативного и объективного расследования принято решение о передаче уголовного дела в центральный аппарат», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что следователям предстоит детально восстановить картину произошедшего и определить лиц, причастных к организации нападений. Всех их впоследствии привлекут к уголовной ответственности, подчеркнули в СК.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали нападавших. В результате этого погибли свыше 15 правоохранителей и несколько мирных граждан. Кроме того, террористы жестоко убили протоиерея Николая Котельникова. 19 человек закрылись внутри церкви, пытаясь спастись. После произошедшего 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявили днями траура.

Правоохранители расследуют уголовное дело о нападениях в Дагестане по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия»), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия»). В процессе задержания силовики ликвидировали пять лиц, причастных к совершению преступления, личности каждого уже установили.

24 июня глава Дагестана Сергей Меликов прибыл в Дербент. Он посетил православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы. После этого он оценил ущерб, нанесённый синагоге Келе-Нумаз. Сооружению больше 200 лет, оно полностью реконструировано в 2009 году.

Ранее Меликов заявил, что власти региона продолжат выявлять спящие ячейки террористов. Он также призвал сограждан оказывать поддержку действиям силовиков, которые направлены на стабилизацию ситуации.