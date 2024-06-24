Дербент, Дагестан, 24 июня, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл в Дербент, где накануне произошли теракты в синагоге и церкви, сообщила 24 июня пресс-служба главы республики.

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«Меликов осмотрит церковь и синагогу, на которые накануне напали террористы», — сообщила Администрация главы Дагестана.

Глава республики посетил православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы. После этого он оценил ущерб, нанесённый синагоге Келе-Нумаз. Сооружению больше 200 лет, строение полностью реконструировано в 2009 году.

Глава Дагестана также проведёт 24 июня совещание в администрации города.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня в Дербенте и Махачкале террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых нападавших. В результате погибли 19 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских лиц. Среди жертв священник Русской православной церкви Николай Котельников.

После произошедшего 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявили днями траура.

Глава Дагестана заявил, что власти региона продолжат выявлять спящие ячейки террористов. Он также призвал сограждан оказывать поддержку действиям силовиков, которые направлены на стабилизацию ситуации.

Как сообщили 24 июня в информационном центре Национального антитеррористического комитета, контртеррористическую операцию в Махачкале и Дербенте завершили. Правоохранители установили личности пяти ликвидированных боевиков, совершивших теракты в Дагестане.

Лидеры ряда государств выразили соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане. Утром 24 июня соболезнование главе государства направили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Киргизии Садыр Жапаров.