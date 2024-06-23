Махачкала, 24 июня, 2024, 00:16 — ИА Регнум. Во время теракта в Махачкале священник снял видео из церкви, где в это время прятались прихожане с детьми.

На опубликованных кадрах видно, что люди сидят на полу. Вместе со взрослыми в церкви находились дети. Священник в момент съёмки держал маленького ребёнка на руках.

Священнослужитель на видео заявил, что люди сидят в храме, а охранник убит.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня в Дербенте и Махачкале Республики Дагестан боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По информации регионального МВД, 19 человек закрылись внутри церкви с целью собственной безопасности. Во время нападения боевиков были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай, а также охранник церкви.

Правоохранители ликвидировали в Махачкале четверых боевиков. Среди ликвидированных спецслужбами боевиков опознали троих — двоих сыновей и племянника главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Его задержали и доставили в полицию.

После перестрелки в Махачкале в больницы доставили 16 человек, в их числе 13 полицейских и трое гражданских.

Неизвестные также обстреляли автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала в Дагестане, один человек ранен.

Власти объявили план «Перехват».

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о завершении активной фазы контртеррористической операции в Дербенте Дагестана.

Две синагоги в Дербенте и Махачкале будут восстановлены, заверили в пресс-службе Российского еврейского конгресса. Семьям пострадавших пообещали оказать содействие.