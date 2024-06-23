Дербент, Дагестан, 23 июня, 2024, 23:36 — ИА Регнум. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о завершении активной фазы контртеррористической операции в Дербенте Дагестана.

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Силовики завершили в Дербенте активную фазу контртеррористической операции (КТО).

По предварительным данным ликвидировано двоих боевиков. На месте работают следователи и следователи-криминалисты.

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане с 19:15 23 июня введён правовой режим контртеррористической операции.

Силовые структуры перекрыли все выезды из Махачкалы в Дагестане.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Боевики скрылись с места преступления. Позднее стало известно, что во время нападения в Дербенте были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай.

При нападении боевиков были убиты шесть сотрудников полиции, ещё 12 получили ранения.

Также 23 июня перестрелка произошла в Махачкале, неизвестные открыли огонь на улицах и обстреляли пост ДПС. В городе объявили план «Перехват». Двоих боевиков, расстрелявших полицейских, ликвидировали.

Боестолкновение полицейских с боевиками продолжается в Дагестане. В частности, в Махачкале на улице Магомедтагирова вечером 23 июня полицейским удалось ликвидировать не менее четырёх террористов.