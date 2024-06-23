Махачкала, 23 июня, 2024, 23:34 — ИА Регнум. В Дагестане среди ликвидированных спецслужбами боевиков опознали троих — двоих сыновей и племянника главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

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«Предварительно, уничтожено четверо боевиков. Троих опознали как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника», — цитирует источника «Интерфакс».

Самого Магомеда Омарова доставили в полицию.

Как передавало ИА Регнум, главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали и допрашивают из-за возможной причастности его сыновей к терактам, подтвердили 23 июня силовики. По месту его жительства прошли обыски.

Вечером 23 июня террористы напали на православную церковь в дагестанском Дербенте. От их рук погибли настоятель храма, 66-летний Николай Котельников и охранник. Также преступники совершили нападение на синагогу, которая в результате сгорела. Погибли девять человек, семеро из них — правоохранители, 25 человек пострадали.

В Дербенте погиб начальник отдела полиции н. п. Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев, приехавший на подмогу коллегам.

В Махачкале террористов блокировали в Свято-Успенском соборе. Прихожан вывели из храма, они не пострадали. Полиция перекрыли выезды из столицы Дагестана. Власти Дагестана создали оперативный штаб и объявили план «Перехват».

Напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, сообщил источник в правоохранительных органах.