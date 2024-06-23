Село Сергокала, Дагестан, 23 июня, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Вечером 23 июня неизвестные обстреляли автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала в Дагестане, один человек ранен. О происшествии сообщили в МВД Дагестана.

ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Сергокал расположен в 65 км к югу от Махачкалы, где произошёл теракт.

«На площади в центре Сергокалы неизвестные обстреляли машину с полицейскими, есть раненный. Для выполнения боевого задания силовики выехали на место», — написала в Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

Как сообщало ИА Регнум, напавшие 23 июня на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, информировали в правоохранительных органах.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут. Позднее стало известно, что во время нападения в Дербенте были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай.

В тот же день перестрелка произошла в Махачкале, неизвестные открыли огонь на улицах и обстреляли пост ДПС. В городе был объявлен план «Перехват». Двое боевиков, расстрелявших полицейских, были ликвидированы.

После нападений в Махачкале и Дербенте власти Дагестана создали оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Меликов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Число погибших в результате атак террористов в Дагестане возросло до девяти, семеро из них — правоохранители, 25 человек пострадали.

В Дербенте продолжаются боестолкновения. В Махачкале силовики ликвидировали четверых террористов.