Махачкала, 23 июня, 2024, 23:50 — ИА Регнум. После перестрелки в Махачкале Дагестана в больницы города доставлены 16 человек, в их числе 13 полицейских и трое гражданских. Подробности сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

ТАСС/МЧС России

«Информация о погибших уточняется», — написала в Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

На данный момент известно о шести погибших полицейских, более десяти получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, силовые структуры перекрыли все выезды из Махачкалы в Дагестане в связи с терактом.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Боевики скрылись с места преступления. Позднее стало известно, что во время нападения в Дербенте были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай.

Также 23 июня перестрелка произошла в Махачкале, неизвестные открыли огонь на улицах и обстреляли пост ДПС. В городе объявили план «Перехват».

В Дагестане среди ликвидированных спецслужбами боевиков опознали троих — двоих сыновей и племянника главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

Омаров задержан и доставлен в полицию.

Напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, установили в правоохранительных органах.