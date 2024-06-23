Махачкала, 24 июня, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Две синагоги в Дербенте и Махачкале Дагестана, которые 23 июня подверглись нападению террористов, будут восстановлены. В пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК) заверили, что семьям пострадавших будет оказана помощь.

Шамиль Магомедов Дербент

«Нападение на синагогу в Дербенте было совершено около 17:50, за 40 минут до вечерней молитвы. Аналогичное нападение было совершено на синагогу в Махачкале», — подтвердили в РЕК.

Восстановление синагог планируют в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, один полицейский погиб и ещё один получил ранения при стрельбе у синагоги в Дербенте 23 июня.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По информации МВД, 19 человек закрылись внутри помещения с целью собственной безопасности.

Во время нападения боевиков на храм были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай, а также охранник храма. Священнослужителю перерезали горло, безоружного охранника — застрелили.

После перестрелки в Махачкале Дагестана в больницы города доставлены 16 человек, в их числе 13 полицейских и трое гражданских.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о завершении активной фазы контртеррористической операции в Дербенте Дагестана.