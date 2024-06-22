Пхеньян, 22 июня, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР обсуждался лидерами двух стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном ещё в 2023 году на космодроме Восточный. Об этом сообщил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

«Саммит стал, по сути, итогом большой совместной работы, которая началась сразу после встречи двух лидеров на космодроме Восточный», — цитирует его Lenta.ru.

По его словам, именно тогда, на космодроме Восточный Владимир Путин и Ким Чен Ын приняли принципиальное решение о подготовке нового базового договора, который отвечал бы достигнутому уровню отношений и закладывал базу их дальнейшего развития на длительную перспективу.

Всё время с момента приезда Ким Чен Ына в Россию российские и северокорейские ведомства прорабатывали условия договора, заключил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 18–20 июня президент России Владимир Путин посетил с государственным визитом КНДР и Вьетнам. В Пхеньяне российский президент и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры и подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Путин назвал его прорывным документом и отметил, что в рамках договора поставлены масштабные задачи и ориентиры по углублению связей двух стран.

По словам Путина, документ должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

Ким Чен Ын, в свою очередь, отметил, что договор носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира. Документ, предполагающий развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна, поднял союзнические отношения двух стран на новый, высокий уровень, добавил он.

12 сентября 2023 года Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Он приехал в страну на бронепоезде по железной дороге. Одной из целей поездки Ким Чен Ына была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Беседа глав государств проходила на космодроме Восточный. Путин и Ким Чен Ын общались как в расширенного формата, так и в формате «один на один».