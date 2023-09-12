Владивосток, 12 сентября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын 12 сентября прибыл в Россию с официальным визитом. В ближайшие дни пройдёт его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба главы Минприроды РФ/РИА Новости Глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов (слева) и лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре) во время встречи на станции Хасан в Приморском крае

На станции Хасан в Приморском крае Ким Чен Ына встретили глава Минприроды, председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом», — написал Козлов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Россия и Северная Корея дружат уже 75 лет и все эти годы поддерживают и помогают друг другу не только как соседи, но и как соратники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3832625" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Приезд лидера КНДР задаёт хороший посыл для развития связей двух стран, в Приморье рассчитывают на реализацию совместных с Северной Кореей проектов в области туризма, строительства, агропромышленного комплекса, отметил, в свою очередь, Кожемяко.

Бронепоезд Ким Чен Ына выехал из Пхеньяна 10 сентября. Лидера КНДР сопровождают представители партии, правительства и военные. 12 сентября бронепоезд пересёк границу между Россией и КНДР, проехал Хасанский район Приморского края и железнодорожный мост через реку Раздольную.

Ожидается, что в ходе своего официального визита Ким Чен Ын встретится с президентом России Владимиром Путиным. Глава российского государства находится в столице Приморского края — Владивостоке, где принимает участие в работе Восточного экономического форума.

Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдёт в ближайшие дни на Дальнем Востоке, стороны будут общаться в формате делегаций, также лидеры встретятся и один на один, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Запланирован обмен мнениями по ситуации в регионе, стороны обсудят и двусторонние связи России и КНДР, отметил он.

В переговорах примет участие и министр обороны России Сергей Шойгу, добавил Песков. Россия намерена развивать добрые и взаимовыгодные отношения с КНДР, отметил пресс-секретарь президента.

Встреча Путина и Ким Чен Ына будет иметь важнейшее глобальное значение, стороны затронут в первую очередь вопросы безопасности и сотрудничества двух стран, заявил в беседе с ИА Регнум кандидат исторических наук, политолог, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Пхеньян может быть обеспокоен активизацией военных учений у своих границ и иными действиями США и Южной Кореи, отметил эксперт.