Пхеньян, 19 июня, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира, заявил 19 июня в Пхеньяне председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын по итогам подписания документа.

Гавриил Григоров/РИА Новости

«Этот мощный договор представляет собой… ничто иное как документ действительно конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера, призванный защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран», — сказал Ким Чен Ын.

Он выразил уверенность, что новый документ станет движущей силой, приближающей создание многополярного мира. По словам лидера КНДР, время изменилось, возрос статус обеих стран на мировой арене.

Договор предполагает развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна, в том числе в сфере военного дела. После его заключения союзнические отношения двух стран поднялись на новый, высокий уровень, добавил Ким Чен Ын.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее по итогам переговоров в Пхеньяне президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Ранее российский лидер заявил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который станет основой отношений России и КНДР на долгий период. По его словам, визит Ким Чен Ына в Россию в 2023 году существенно помог строительству межгосударственных связей.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что новый документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов. Он пояснил, что обновление договора потребовалось в связи с глубокими изменениями в геополитической обстановке, а также качественными переменами в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна в последнее время.