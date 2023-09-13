Благовещенск, 13 сентября, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе, беседа длилась более часа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Владимир Смирнов

Он пояснил, что разговор продолжается в формате тет-а-тет.

По словам представителя Кремля, лидеры не намерены подписывать какие-либо документы, включая совместную декларацию, по результатам этих переговоров.

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом на своём бронепоезде. Президент России прибыл в Амурскую область на космодром Восточный 13 сентября. Российский лидер на встрече с Ким Чен Ыном поблагодарил его за приезд в Россию. Путин пояснил, что на встрече предстоит обсудить много вопросов. Он предложил руководителю Северной Кореи обсудить вопросы экономического взаимодействия, вопросы гуманитарного характера, а также ситуацию в регионе.

Ранее главы двух государств осмотрели на космодроме стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2».

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил признательность президенту России Владимиру Путину за приглашение посетить Российскую Федерацию, он отметил, что визит проходит в «очень важный период».