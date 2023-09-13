Благовещенск, 13 сентября, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома «Восточный» в Амурской области для встречи в формате «один на один» с главой Российского государства Владимиром Путиным.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Ким Чен Ын

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Путин и Ким Чен Ын осмотрят космодром и уже после проведут переговоры.

Президент поприветствовал коллегу. Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил благодарность за приём.

«Я очень рад вас видеть. Тем более такие события, 75 лет образования Корейской Республики, становление дипотношений. Это наш новый космодром, я хотел бы вам его показать», — пригласил Путин.

Ранее Ким Чен Ын признал, что его первый за четыре года визит в Россию говорит о важности стратегических отношений между КНДР и РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в РФ лидер КНДР прибыл 12 сентября по приглашению Владимира Путина.

Бронепоезд Ким Чен Ына 12 сентября пересёк границу между Россией и КНДР, проехал Хасанский район Приморского края и железнодорожный мост через реку Раздольную. Из Пхеньяна глава Северной Кореи выехал 10 сентября.

На станции Хасан его встретили глава Минприроды, председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

На встрече Путин и Ын будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и международных делах в целом.