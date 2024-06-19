Пхеньян, 19 июня, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР является прорывным документом, заявил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Российский лидер отметил, что в рамках договора поставлены масштабные задачи и ориентиры по углублению связей России и КНДР.

«Это касается политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности», — добавил президент России.

Как ранее передавало ИА Регнум, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Путин и Ким Чен Ын подписали после переговоров в Пхеньяне. Ранее президент России заявил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который станет основой отношений России и КНДР на долгий период.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что новый документ заменит ряд предыдущих договоров между Россией и КНДР. Он пояснил, что обновление договора потребовалось в связи с глубокими изменениями в геополитической обстановке, а также качественными переменами в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна в последнее время. Целью нового документа будет обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.