Москва, 15 июня, 2024, 11:04 — ИА Регнум. По информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной рады приступила к обсуждению предложенной президентом Владимиром Путиным мирной инициативы по урегулированию украинского конфликта, сообщил 15 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Gov.ua Верховная рада Украины

Российский лидер на встрече с руководством МИД 14 июня назвал условия для начала мирных переговоров по Украине.

«Часть депутатов Верховной рады уже начала делать это», — заявил Володин в Telegram-канале.

Как подчеркнул спикер Госдумы, чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и ЕС, тем меньше останется украинцев, которые для Запада являются лишь расходным материалом.

Путин 14 июня в очередной раз выразил готовность Москвы к мирным переговорам по Украине. Он заявил, что российские войска прекратят огонь и начнут переговоры при условии, что Киев выведет войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также объявит об отказе вступать в НАТО.

В тот же день, 14 июня, руководитель офиса главы киевского режима Михаил Подоляк отверг предложения Путина по переговорам, назвав их «оскорбительными». Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал предложение Путина «ультиматумом».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказом от предложений Путина Киев хочет лишиться шанса на мир.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что мирная инициатива Путина не является ультиматумом. Глава государства назвал ожидаемой реакцию Киева и Запада на его мирную инициативу.