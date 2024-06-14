Киев, 14 июня, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Украинские власти отвергли мирные предложения, озвученные 14 июня президентом Владимиром Путиным во время встречи с руководством Министерства иностранных дел России.

Известия/ Тарас Петренко

«Никаких новых мирных предложений от России нет», — заявил советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк в социальной сети X.

По его словам, российский президент якобы озвучил «стандартный набор», который уже звучал неоднократно. Он счёл содержание названных Путиным мирных предположений по Украине «оскорбительными» для международного права.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер 14 июня прибыл на встречу с руководством МИД. Российский лидер поднял все главные вопросы, в том числе конфликт на Украине. Путин заявил, что Москве нужно полное урегулирование ситуации, а не заморозка конфликта.

Президент также назвал условия для прекращения огня и начала переговоров по Украине. Так, одним из них будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО. Другим условием Путин назвал вывод украинских войск со всей территории новых регионов России.

Российские власти неоднократно сообщали о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине. В марте Путин заявлял, что переговоры по Украине должны основываться на реальности. Глава государства напомнил, что Москва стремилась завершить конфликт мирным путём ещё до начала СВО, но Киев этого не захотел.

Для переговоров по Украине необходимо вернуть киевский режим в правовое поле, заявил глава МИД Сергей Лавров.