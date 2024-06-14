Москва, 14 июня, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Предложение президента России Владимира Путина о переговорах по Украине с условиями о прекращении огня является мирной и конструктивной инициативой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 14 июня «Известиям», комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского, будто это предложение является ультиматумом.

РИА Новости/Валерий Шарифулин Президент РФ Владимир Путин

«Украинской стороне нужно задуматься, это действительно мирное предложение Путина. Речь идёт о дальнейшем обсуждении гарантии безопасности», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что у Зеленского неверное понимание сути предложения российского лидера. Пресс-секретарь также указал на то, что после последних переговоров, которые проходили в 2022 году, ситуация сильно изменилась и не получится не учитывать то, что четыре новых региона в соответствии с международным правом вошли в состав России.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 июня во время встречи с руководством МИД назвал условия, на которых Россия готова проводить переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Для этого Киеву нужно вывести войска с территории новых российских регионов. Кроме того, ВС России прекратят огонь, если начнётся отвод ВСУ, а украинское руководство объявит об отказе вступать в НАТО.

Российский лидер также назвал отмену западных санкций одним из условий для переговоров. Мирное соглашение необходимо подтвердить международными договорами, которые будут учитывать права, свободы и интересы русскоязычных жителей на Украине, добавил он.

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя инициативу Путина, заявил, что министерство не будет ни за кем бегать, чтобы донести это предложение до других государств. Министр сообщил, что послы направят лидерам стран текст речи российского президента, а в случае отсутствия реакции Запада Россия ещё больше разочаруется в нём.