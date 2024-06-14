Москва, 14 июня, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложили о том, какой была реакция Киева и Запада на его мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, глава государства назвал её предсказуемой, заявил 14 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимиру Путину доложено о реакции [главы киевского режима] Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга на его инициативу. По мнению президента, их реакция предсказуема», — процитировала Lenta.ru официального представителя Кремля.

Песков добавил, что заранее можно предугадать и реакцию США, так как Вашингтон добивается того, чтобы конфликт на Украине продолжался «до последнего украинца».

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 июня заявил, что Москва готова проводить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ с территории новых российских регионов. Он добавил, что российские войска прекратят огонь, если украинское руководство начнёт отводить войска и объявит об отказе вступать в НАТО.

Зеленский назвал предложение Путина «ультиматумом». Он заявил, что российская армия якобы продолжит наступление, если Киев выполнит условия Москвы.

Столтенберг заявил, что не считает предложение о переговорах мирным. По его мнению, эта инициатива якобы показывает стремление России к достижению военных целей. Глава альянса также заявил, что России якобы нужно вывести войска с территорий, освобождённых от украинской армии.

Песков подчеркнул, что мирная инициатива Путина не является ультиматумом. Пресс-секретарь также напомнил, что после российско-украинских переговоров, проходивших в 2022 году, положение дел сильно изменилось, поэтому уже не получится не учитывать вхождение в состав России на основании международного права четырёх новых регионов.