Киев, 14 июня, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Украинская сторона рассматривает мирное предложение президента России Владимира Путина в качестве ультиматума. Об этом 14 июня заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

AP/TASS Владимир Зеленский

«Эти заявления являются ультиматумом. В них нет ничего другого, кроме ультиматумов», — сказал он.

По мнению лидера киевского режима, российские военные не прекратят наступать, даже если Киев выполнит все требования Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 июня генсек НАТО Йенс Столтенбнерг заявил, что альянс не считает мирным предложение Путина по урегулированию украинского конфликта, и добавил, что страны — члены блока продолжат поставлять оружие Киеву.

Перед этим советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк написал, что Киев отверг мирные предложения президента России. По мнению чиновника, в них якобы нет ничего нового.

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что отказ украинских властей от мирного предложения Путина говорит о том, что Киев хочет лишить своих граждан реального шанса на мир. Она уточнила, что власти Украины уже довели своё население до крайней точки.

Глава МИД Сергей Лавров утончил, что внешнеполитическое ведомство не будет ни за кем бегать, чтобы донести мирное предложение российского лидера по Украине. Министр отметил, что послы передадут руководству других стран текст речи президента и если Запад не отреагирует на сигнал, Россия ещё больше разочаруется в нём.

Президент 14 июня на встрече с руководством МИД заявил о готовности российской стороны возобновить переговоры по урегулированию конфликта. Глава государства назвали условиями для этого полный вывод украинской армии из новых регионов России в границах, в которых они вошли в состав Украины, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

Путин также назвал ещё одним условием для переговоров отмену антироссийских санкций Запада. Глава государства также заявил о необходимости зафиксировать базовые соглашения по мирному разрешению конфликта международными договорами, в которых пропишут права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. При этом Киев и Запад должны признать новые территориальные реалии и статус Крыма с Севастополем, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России, добавил он.

Глава государства также указал на то, что ситуация в зоне боевых действий постоянно изменяется не в пользу киевского режима, а потому с течением времени условия для начала мирных переговоров могут измениться. Путин также напомнил, что Зеленский утратил легитимность и не имеет никаких способов для её восстановления, и назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине.