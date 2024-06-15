Киев, 15 июня, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Администрация США поняла, что «мирная конференция» по Украине в Швейцарии созывается украинскими властями только в личных интересах главы киевского режима Владимира Зеленского, а потому американский президент Джо Байден решил её пропустить. Такое мнение 15 июня высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По его мнению, в офисе лидера киевского режима будут не очень разочарованы, если мероприятие закончится фотографиями и совместным обедом.

Депутат Рады, уточнил, что риторика представителей Киева по этому вопросу свидетельствует о том, что в Швейцарии не хотят говорить о мире и главной целью этого саммита было «международное признание полномочий» Зеленского.

Дубинский добавил, что, по его мнению, таким образом офис главы киевского режима вновь попытался всех обмануть.

«Первым, к слову, это понял Байден, который со спокойной душой поехал на фандрайзинг (спонсорское мероприятие — Прим. Ред.) в Голливуд, как ни пытались из ОП плюнуть ему в спину, обвиняя в «игре на руку Кремля». В Белом доме давно поняли, что этот форум в интересах лично Зеленского — и ничьих других», — написал он.

Депутат отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон собирались приехать на конференцию в Швейцарию, чтобы попытаться продемонстрировать успех проводимой ими «политики эскалации», но проиграли с ней на выборах в Европейский парламент.

Даже если киевские власти после проведения конференции в Швейцарии станут «пить шампанское», это не означает, что в других странах после этого не примут решение «ускорить выход из «украинского вопроса, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, «мирная конференция» по Украине на курорте Бюргеншток в Швейцарии начнётся 15 июня. На ней без участия России должно состояться заведомо бесперспективное обсуждение урегулирования украинского конфликта. Мероприятие закончится 16 июня.

Первоначально ожидалось, что на саммите будут представители 160 стран, однако многие государства отказались по объективным причинам, в том числе из-за отсутствия представителей России. От участия в конференции в Швейцарии отказался Китай, официальный представитель МИД которого Мао Нин заявила, что повестка мероприятия расходится с требованиями Пекина. Также от приглашения отказалась Саудовская Аравия.

В Москве неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине при условии выполнения требований, поставленных в рамках СВО, и при учёте новых территориальных реалий, а именно возвращения в состав РФ четырёх регионов.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что условием для начала переговоров является вывод украинских войск со всех территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава государства отметил, что ВС России прекратят огонь, если Киев объявит и об отказе вступить в НАТО. Одним из условий он также назвал отмену западных санкций. Мирное соглашение необходимо подтвердить международными договорами, которые будут учитывать права, свободы и интересы русскоязычных жителей на Украине, добавил Путин.