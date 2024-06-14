Москва, 14 июня, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Отмена введённых Западом антироссийских санкций является одним из условий для начала Россией переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом 14 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Известия/ Константин Кокошкин

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Путин отметил, что базовые соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта необходимо зафиксировать международными договорами, в которых должны быть прописаны права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине

Глава государства подчеркнул, что также необходимо признать новые территориальные реалии и статус Крыма с Севастополем, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России.

«Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России», — сказал он.

Президент уточнил, что мирное урегулирование конфликта на Украине без участия России и честного диалога с ней невозможно.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 июня Путин заявил, что России нужно полное разрешение украинского конфликта, а не его заморозка. Глава государства уточнил, что Москва готова вести диалог с другими странами по урегулированию на Украине, но это должен быть серьезный, обстоятельный и предметный разговор, а не его имитация.

Перед этим президент назвал блефом соглашение Украины о безопасности с США. Путин подчеркнул, что у Киева не было полномочий для подписания такого документа, и потому вся эта конструкция при серьёзной юридической экспертизе разрушится.