Швейцария, 15 июня, 2024, 05:54 — ИА Регнум. В субботу, 15 июня, на курорте Бюргеншток в Швейцарии начнётся конференция по Украине, в рамках которой без участия России пройдёт заведомо бесперспективное обсуждение урегулирования конфликта. Конференция продлится два дня и завершится 16 июня.

Флаг Швейцарии

Накануне власти Швейцарии представили окончательный список из 92 государств и восьми организаций, которые примут участие в конференции. Среди них лишь 57 стран будут представлены на уровне глав государств или правительств, ещё 29 — на министерском уровне и шесть — на уровне посланников.

В частности, страны Европы на встрече будут представлять президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Великобритании Риши Сунак и Италии Джорджа Мелони. От лица Венгрии и Турции на саммит прибыли министры иностранных дел Петер Сийярто и Хакан Фидан. Вместо отказавшегося посетить конференцию Джо Байдена Соединённые Штаты представит вице-президент Камала Харрис. В качестве наблюдателя выступит Организация Объединённых Наций.

Также в конференции примут участие представители Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии, Сербии, Армении, Грузии, Аргентины, Бразилии, Мексики, Японии, Катара, Израиля, ЮАР и других стран.

Изначально ожидалось, что на саммите будут представлены 160 стран, но многие государства отказались по объективным причинам, в том числе из-за отсутствия представителей Российской Федерации. От участия в конференции в Швейцарии отказался Китай, официальный представитель МИД которого Мао Нин заявила, что повестка мероприятия расходится с требованиями Пекина. Также от приглашения отказалась Саудовская Аравия.

О том, что на саммит не пригласили Россию, 2 мая заявили в министерстве иностранных дел Швейцарии, объяснив, что российские власти якобы отказываются от переговоров. Президент РФ Владимир Путин назвал конференцию паноптикумом и указал на противоречивость действий её организаторов, заявляющих, что без участия российской стороны результатов добиться не получится, но в то же время не приглашающих её.

Как передавало ИА Регнум, Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине при условии выполнения требований, поставленных в рамках специальной военной операции, и при учёте новых территориальных реалий, а именно возвращения в состав РФ четырёх регионов.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел заявил, что условием для начала переговоров является вывод украинских войск со всех территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей. Глава государства отметил, что ВС России прекратят огонь, если Киев объявит и об отказе вступить в НАТО. Одним из условий он также назвал отмену западных санкций. Мирное соглашение необходимо подтвердить международными договорами, которые будут учитывать права, свободы и интересы русскоязычных жителей на Украине, добавил Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что мирная инициатива Путина не является ультиматумом, и напомнил, что после переговоров в 2022 году между Россией и Украиной существенно изменилось положение.