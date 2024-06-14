Москва, 14 июня, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Россия предложила условия для начала новых мирных переговоров по Украине, если Запад и и Киев их не примут, они будут ответственны за продление кровопролития, заявил 14 июня президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Известия/Тарас Петренко

Он подчеркнул, что Москва готова возобновить переговоры, если украинские войска выйдут с территории всех новых российских регионов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895526" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Мы делаем ещё одно конкретное реальное мирное предложение. Если Киев и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то, в конце концов, это их дело. Их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что ситуация в ходе спецоперации на Украине продолжит меняться не в пользу Киева. Если он откажется от предложения сейчас, то условия для будущих переговоров будут другими.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе встречи в МИД заявил, что Россия готова начать переговоры, если украинские власти полностью выведут войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он также пообещал, что российская армия прекратит вести огонь, как только Киев начнёт выполнять это требование и официально заявит об отказе вступать в НАТО.

Путин также сообщил, что Россия подвела войска к Киеву в начале СВО не для того, чтобы взять город под контроль, а для принуждения Украины к миру, чтобы она прекратила войну в Донбассе, начатую в 2014 году. Политического решения о штурме украинской столицы не было, подчеркнул президент.