Москва, 14 июня, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России не будет ни за кем бегать, чтобы донести предложение президента Владимира Путина о возобновлении мирных переговоров по Украине, послы передадут руководству других стран текст речи, с которой глава государства выступил в МИД, заявил 14 июня журналистам глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

РИА Новости/Алексей Майшев Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Что касается роли МИД, ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду, предысторию всей этой ситуации», — сообщил министр.

После этого МИД будет ожидать реакцию от других государств, объяснил Лавров. Он добавил, что Путин в выступлении также подробно описал ситуацию с легитимностью власти на Украине, и это может выяснить каждый, ознакомившись с текстом Конституции этой страны. Если Запад не отреагирует на сигнал, Россия ещё больше разочаруется в нём, подчеркнул министр.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 июня, выступая на встрече с руководством МИД, заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине, если Киев отзовёт войска из новых российских регионов. Он также пообещал, что российская армия прекратит бои в зоне СВО, как только украинские власти официально откажутся от вхождения в НАТО и начнут отвод войск. При этом президент указал на постоянное ухудшение ситуации на фронте для Киева, что может привести к изменению условий для переговоров.

Путин также напомнил про то, что глава киевского режима утратил легитимность и нет никаких способов для её восстановления. Российский лидер назвал спектаклем то, как отменили президентские выборы на Украине. Он также напомнил, что действующий в этой стране режим берёт начало от антиконституционного переворота, произошедшего в Киеве в 2014 году.

28 мая Путин назвал Верховную раду единственной властью на Украине, сохранившей легитимность. Он отметил, что Конституция страны предусматривает продление полномочий парламента, но для президента нет аналогичных положений.