Москва, 14 июня, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Легитимность главы киевского режим Владимира Зеленского нельзя восстановить никакими способами, срок его полномочий истёк. Об этом 14 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Global Look Press Владимир Зеленский

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«Президентский срок избранного ранее главы Украины истёк вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», — сказал он.

Глава государства назвал спектаклем отмену выборов президента на Украине, отметив, что это, по его мнению, было связано с попытками легитимизации государственного переворота 2014 года.

«Но тем не менее такой вердикт есть, это юридический факт. Он ставит под сомнение все попытки оправдать сегодняшний спектакль с отменой выборов», — пояснил президент.

Путин напомнил, что сегодняшняя история Украины началась с антиконституционного переворота в 2014 году и источником власти действующего киевского режима является вооружённый путч, а потому теперь этот круг замкнулся.

«Исполнительная власть на Украине вновь, как и в 2014 году, узурпирована и удерживается незаконным путём, по факту является нелегитимной», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня Путин заявил, что, так как в конституции Украины ничего не говорится о продлении полномочий президента, то нахождение Зеленского на посту главы киевского режима является узурпацией власти. Глава государства при этом не исключил возможности переговоров со спикером Верховной рады, но только на тех условиях, на которых Россия договаривалась с Украиной в Минске, а затем в Стамбуле в 2022 году и с учётом сегодняшних реалий.

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак 2 июня отметил, что из-за проблем с легитимностью у главы киевского режима Западу стало легче избавиться от него. Эксперт предположил, что на этом фоне Зеленский, скорее всего, будет крайне осторожен в высказываниях.