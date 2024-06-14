Брюссель, 14 июня, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не считает мирным предложение президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, страны блока продолжат оказание военной помощи Киеву. Об этом 14 июня заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны государств — участников альянса.

Policy Networks Йенс Столтенберг

По утверждению Столтенберга, не Киев, а Москва якобы должна вывести своих военных с освобождённых от ВСУ территорий.

«Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей… То есть это не мирное предложение», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 июня советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк написал, что украинская сторона отвергла мирные предложения Путина. По словам чиновника, в них нет ничего нового.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отказ Киева от мирных предложений президента России свидетельствует о том, что украинские власти хотят лишить своих граждан реального шанса на мир. Дипломат подчеркнула, что киевский режим уже довёл жителей Украины до крайней точки.

Ранее в этот же день Путин заявил, что Москва готова возобновить переговоры по урегулированию конфликта. В числе условий для их начала глава государства назвал полный вывод ВСУ из новых российских регионов в границах, которые были у них в составе Украины, и отказ Киева от вступления в НАТО.

Президент также назвал условием переговоров отмену антироссийских санкций Запада. При этом он указал на необходимость зафиксировать базовые соглашения по мирному урегулированию конфликта международными договорами, где пропишут права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Путин также указал на необходимость Киеву и Западу признать новые территориальные реалии и статус Крыма с Севастополем, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России.

Кроме того, глава государства отметил, что ситуация на фронте постоянно меняется не в пользу Киева, поэтому со временем условия для начала мирных переговоров могут измениться. Президент подчеркнул, что Россия добивается полного урегулирования конфликта на Украине и её не устраивает его заморозка, как этого хочет Запад.