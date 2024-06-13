Москва, 13 июня, 2024, 16:08 — ИА Регнум. США и Великобритания планируют для Украины масштабные диверсии против России, заявила на брифинге 13 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

MFA Russia/Global Look Press

«Англосаксы откровенно подстрекают киевский режим к совершению варварских терактов», — заявила дипломат.

Захарова напомнила, что Вашингтон и Лондон, несмотря на разрушения, поощряют киевский режим наносить удары в глубине России. Теперь, как подчеркнула дипломат, США и Британия занялись планированием масштабных диверсий.

Как сообщало ИА Регнум, российские власти неоднократно заявляли о том, что Запад фактически управляют боевыми действиями на Украине, поставляя Киеву оружие, боеприпасы, разведывательные данные и данные со спутников.

директор ФСБ Александр Бортников 24 мая заявил, что ФСБ фиксирует продолжающуюся при содействии НАТО массовую переброску на Украину террористов.

Президент Владимир Путин 28 мая порекомендовал политикам стран НАТО осознать, что их призывы разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по территории России могут спровоцировать серьёзные последствия. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 13 июня заявил, что США и их союзники объявили России войну без правил.

В ночь на 22 сентября 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по территории Крыма. Главной целью атаки украинской армии стал штаб Черноморского флота ВМФ РФ. МИД указал на то, что атаку на Севастополь реализовывалась Киевом в тесной координации со специалистами из США и Великобритании.

Захарова заявляла, что за терактом в Белгороде 30 декабря прошлого года стоит Великобритания, которая в координации с США подстрекала Киев к террористическим действиям. Она уточнила, что за терактом стоят страны ЕС, поставляющие оружие Украине.