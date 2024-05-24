Бишкек, 24 мая, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) фиксирует продолжающуюся при содействии НАТО массовую переброску на Украину террористов, часть из них используется для дальнейшей террористической экспансии в СНГ. Об этом 24 мая заявил директор ФСБ Александр Бортников.

David Tesinsky/Global Look Press

«Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наёмников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана», — сказал он на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке.

По его словам, часть из них используется для дальнейшей террористической экспансии на пространство содружества.

Как передавало ИА Регнум, ранее Бортников заявил, что киевский режим, не имея реальных возможностей добиться своих целей на поле боя, перешёл к тотальному террору. Киевский режим ведёт систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры регионов России, а в российское приграничье проводят диверсионные вылазки, отметил он.

Директор ФСБ также заявил, что украинские спецслужбы имеют к теракту в «Крокусе» непосредственное отношение.