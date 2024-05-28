Ташкент, 28 мая, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки. Об этом 28 мая в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил президент России Владимир Путин на фоне заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по России.

(сс) DLR German Aerospace Center

«Если он (Столтенберг. — Прим. ред.) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он, как человек, который возглавляет военно-политическую организацию (НАТО. — Прим. ред.), хоть и является гражданским человеком, как я, но он всё-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», — сказал он.

Глава государства отметил, что выбирать цели для таких ударов и вносить полётное задание способны лишь специалисты высокого класса на основании полученных разведданных.

Путин также указал на то, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют, делая подобные заявления.

«Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. Этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем наносить удары вглубь российской территории», — пояснил он.

Президент также уточнил, что полгода назад публично заявлял о том, что при продолжении нанесения ВСУ ударов по мирным жителям России Москва вынуждена будет создавать зону безопасности.

«Мы к этому и перешли», — заключил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая генсек НАТО призвал Запад снять действующие ограничения для Киева на удары оружием НАТО по территории России. Столтенберг 27 мая вновь предложил разрешить ВСУ бить западным оружием по целям на российской территории.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 28 мая рассказал, что главы минобороны стран объединения обсудят возможность снятия ограничений на использование Киевом западного орудия для ударов по России. По словам дипломата, он не видит проблемы в нанесении Украиной таких ударов.

Позднее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможный ответ России на удары по её территории знают президент и военные. Представитель Кремля подчеркнул, что они принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.