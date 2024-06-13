Москва, 13 июня, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки вместе с союзниками объявили России войну без правил, а потому всем, кто любит свою страну, нужно реагировать на их действия. Об этом 13 июня написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Ken Cedeno — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

Говоря о новых антироссийских санкциях США, Медведев задался вопросом, надо ли на них реагировать, отметив, что, с одной стороны, можно этого и не делать, так как в России научились жить и развиваться с этими ограничениями.

«А с другой стороны — нужно. Не только властям, государству, но и всем нашим людям в целом. Всем, кто любит нашу Родину — Россию. Ведь они — США и их <…> союзнички — объявили нам войну без правил!» — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 июня Медведев призвал в качестве одного из ответов на новые санкции США передать союзникам России все возможные виды оружия, кроме ядерного. Политик также предложил ежедневно наносить максимальный вред тем, кто вводит такие ограничения.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 7 июня заявил, что Западу стоит усвоить слова президента России Владимира Путина о том, что у Москвы нет планов нападать на НАТО.

Позднее в этот же день политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько заявил ИА Регнум, что Запад всё ещё стремится уничтожить Россию как единое государство, не соответствующее стандартам Европы и похожее на неё. Эксперт отметил, что Путин бросил вызов Западу, не позволив разделить страну.