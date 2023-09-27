Москва, 27 сентября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Атака на Севастополь 22 сентября реализовывалась Киевом в тесной координации со специалистами из США и Великобритании, заявила 27 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов-разведчиков», — сказала она на брифинге.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что атака на Севастополь реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по территории Крыма. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что главной целью атаки был штаб Черноморского флота ВМФ РФ. Здание получило повреждения. Кроме того, для регулярных атак на Крым ВСУ используют и беспилотники.

Западные союзники дали Украине зелёный свет на использование поставленного ей оружия для осуществления ударов по Крыму, отметили 25 сентября в своей публикации обозреватели испанской газеты El Pais. Киев использует недавно поступившие в его арсенал англо-французские ракеты Storm Shadow, удары по Севастополю осуществлялись именно этим типом ракет, сказано в публикации.