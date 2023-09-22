Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по территории Крыма. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, целью атаки стал штаб Черноморского флота ВМФ РФ. Непосредственно перед атакой в бухте Севастополя для защиты военных кораблей были поставлены дымовые завесы.

Иван Шилов ИА Регнум

В Минобороны РФ, свою очередь, заявили, что Крым подвергся атаке крылатых ракет. В результате работы ПВО пять ракет были сбиты, однако как минимум одна повредила историческое здание штаба Черноморского флота. В результате инцидента один военнослужащий числится пропавшим без вести.

В течение часа после атаки местные власти заявляли об угрозе повторного пуска ракеты, однако впоследствии тревога была отменена. Примечательно, что удар был нанесён в полдень, тогда как ранее для атак на Крым ВСУ выбирали преимущественно тёмное время суток. Предположительно, украинская авиация использовала для ударов по Крыму крылатые ракеты Storm Shadow.

В последние недели украинская авиация нарастила интенсивность ударов по Крыму, стремясь поразить военные объекты, расположенные на полуострове. Как отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, удары по Крыму преследуют сугубо медийную цель.

«Дело в том, что для них удары по центральной части России — Брянску, Белгороду — медийно не так эффективны, как по Крыму. У киевского режима медийность стоит на первом месте. Цель понятная — продавить нас на некие переговоры, поднять общественное возмущение», — заявил эксперт.

В качестве примера специалист привёл недавнюю атаку на Севастопольский морской завод, в результате которого получили повреждения одна дизель-электрическая подлодка и большой десантный корабль Черноморского флота.

«Урон урону рознь. Можно наносить удары двух видов: на перспективу и здесь и сейчас. Эти атаки, скорее, на очень отдалённую перспективу, потому что моментального профита не принесут. Единственное, что поражённый БДК усложняет проведение некой десантной операции, но поскольку она не планировалась, это именно медийный момент в первую очередь. Удар по штабу в этом смысле может быть еще более «результативным», — добавил Алексей Васильев.

Штаб флота был выбран в качестве цели по ряду причин. В частности, ВСУ хотели бы нарушить слаженность работы Черноморского флота и дезорганизовать действия военных кораблей. Также целью удара могли стать офицеры штаба флота, документация или технические средства.

«Конечно, если там могли бы погибнуть сотрудники, которые занимаются направлениями по системам управления флотом, это затрудняет работу штаба. Нет возможности обобщать, анализировать информацию, свести её, выдать распоряжения. Это всё бюрократический механизм, который необходим для существования любой сложной системы, и его работа нарушается. Ну и не забываем про техническую сторону. В случае повреждения страдают носители информации в бумажном виде, системы связи, какие-нибудь сервера — это всё потом затрудняет работу, конечно», — добавил эксперт.

В то же время, считает специалист, атака по штабу Черноморского флота не скажется на его боеспособности. Во всех ключевых элементах управления вооружёнными силами предусмотрено создание резервных пунктов управления. Это делается для того, чтобы удар по какой-то части не приводил к параличу системы. Для обеспечения безопасности стационарных объектов необходимо рассредотачивать функции систем управления между несколькими безопасными объектами, защищёнными от возможных ракетных и авиационных ударов.

«Можно действовать как на той же Украине. Там в случай воздушной тревоги сотрудники ключевых ведомств, штабов покидают здание. Также необходимо резервировать, распределять службы по разным помещениям, законспирированным в том числе. Ну и переводить отдельные элементы управления в защищённые укрытия и объекты. Это подвалы, бункеры и прочее», — добавил специалист.

Ранее новые атаки на Крым анонсировал глава Украины Владимир Зеленский. Выступая на заседании Генассамблеи ООН, Зеленский назвал в числе условий возможного мира «вывод с украинской территории» войск, включая корабли Черноморского флота или «те дырявые корыта, которые от него останутся за время войны».

Пафосные заявления Зеленского, считает военный эксперт Александр Михайловский, направлены в первую очередь на западную аудиторию. В комментарии ИА Регнум эксперт указал на серьёзные проблемы, с которыми сталкивается военное и политическое руководство Украины, и объяснил участившиеся атаки по Крыму необходимостью Зеленского оправдывать затраченные на ВСУ деньги западных союзников.

«Визит Зеленского в Вашингтон, который так ждали, закончился настоящим провалом. Вместо обещания военной помощи на 24 миллиарда долларов они получили 325 миллионов. Плюс рассорились с Польшей. Встаёт вопрос о том, зачем вообще Украину спонсируют, если результата нет, да и благодарности банальной тоже нет. Что нужно делать Зеленскому в такой ситуации? Показывать результат, в первую очередь. Куда ушли ранее затраченные деньги на вооружение ВСУ, где ваше успешное наступление? А вот мы попали по штабу в Севастополе. И Западу возразить нечего, потому что звучит серьёзно, солидно», — полагает специалист.

По оценке Александра Михайловского, удары по Крыму приобрели регулярный характер в последние недели на фоне провала наступления украинских войск на Запорожье. Не сумев прорваться к Крыму по суше, как это заявлялось ранее, командование ВСУ меняет тактику и атакует объекты на территории полуострова.

«Больше похоже на некое действие в духе «не доставайся же ты никому». Это неэффективно просто потому, что я сильно сомневаюсь, что на второй год военных действий штабы работают в зданиях, на которых написано «Штаб». Это просто нерационально. Это Черноморский флот, это Крым, который ещё в советские годы называли «непотопляемым авианосцем».

Там есть масса подземных объектов, пунктов управления резервных. Есть даже шахты, где раньше ядерное оружие хранилось. Так что перенести пункт управления есть куда. Но, повторюсь, Зеленский сейчас играет для спонсоров: я заявил, мол, не будет никакого Черноморского флота, и вот я его атаковал. Что флот не пострадал — это второй вопрос, а сейчас давайте нам новые кредиты, субсидии и дотации», — резюмировал Александр Михайловский.

Для того чтобы наносить удары по территории Крыма, украинская авиация задействует самолёты, размещённые на авиабазе «Старконстантинов» недалеко от города Хмельницкий. На аэродроме базируются фронтовые бомбардировщики Су-24, переоборудованные для использования ракет западного производства. Однако небольшое число самолётов не позволяет ВСУ наносить более интенсивные удары.

«Почему их удары стали поражать отдельные объекты в Крыму? — разъясняет Алексей Васильев. — Они стали использовать больше боекомплекта. Первые успехи были связаны с тем, что они использовали эффект внезапности. Тогда били четыре-шесть ракет, как правило, по объектам на херсонском, запорожском направлениях. Потом удары стали массированными, за счёт чего достигается успех. Они пускают несколько десятков дронов, их сбивает наша ПВО, расходует боекомплект. Во время перезарядки подходят крылатые ракеты. Разряженные установки ПВО не успевают сбить все цели. И получается, что из десяти ракет одна-две прорываются. У них всего 5–6 бортов боеготовых, это 10–12 ракет. То есть сейчас они действуют на пределе возможностей», — добавил эксперт.

Как отмечают специалисты, интенсивность ударов по Крыму будет спадать по мере того, как ВСУ исчерпают запасы ракет Storm Shadow/SCALP, переданных из Великобритании и Франции. Далее украинскому руководству придётся просить о новых поставках, в частности, немецких ракет Taurus. Однако, учитывая постепенное охлаждение интереса Запада к украинскому конфликту, новые ракеты если и поступят, то в количестве, отнюдь не достаточном для массового применения.

Поэтому украинское руководство выбирает для ударов медийно значимые цели, не считаясь с вопросами стратегии и военной целесообразности. Однако возможности Киева не безграничны, поэтому в скором времени угроза воздушных ударов может сойти на нет.