Москва, 17 сентября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Соединённые Штаты управляют боевыми действиями на Украине, поставляя оружие, по сути, они ведут войну против России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Что бы они ни говорили, они [США] управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников, они ведут против нас войну», — заявил Лавров, комментируя возможные поставки США более дальнобойных ракет на Украину.

Лавров подчеркнул, что возможные поставки государствами Запада более дальнобойных ракет Киеву не изменят существа происходящего на Украине.

«Я не в состоянии комментировать их заявления, у них семь пятниц на неделе. Может быть, готовят общественное мнение, но то, что это не изменит существа происходящего на Украине — это факт», — заявил он, добавив, что на протяжении долгих лет Украину готовили для того, чтобы её руками и её телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что западная разведка помогает ВСУ наносить дальнобойные ракетные удары. Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации используются украинцами для нанесения дальнобойных ракетных ударов, уточнил он.

Ранее Макгрегор отмечал, что из-за больших потерь ВСУ, которые они понесли в ходе наступления, Киев утратил способность вести боевые действия на земле, поэтому перешёл к тактике ударов западными ракетами большой дальности, применяя разведывательную информацию стран НАТО.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Берлина поставок ракет Taurus. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не станет автоматически поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, в случае если США примут решение по поставкам ВСУ дальнобойных ракет ATACMS.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что западные поставки вооружения Киеву — это лишь попытка продлить конфликт на Украине. Президент также отметил, что поставки вооружения Киеву только приведут «к большей трагедии, ничего больше».