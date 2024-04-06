Вашингтон, 6 апреля, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Россия готова изучить предложения Соединённых Штатов Америки по обмену заключёнными, если такие поступят. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в беседе с журналистами 5 апреля после посещения россиянина Романа Селезнёва, отбывающего заключение в американской тюрьме в штате Северная Каролина.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Мне очень трудно… говорить за нынешнюю американскую администрацию. Если они готовят эти предложения, я хочу сказать, что они соответствующим образом будут изучены, и наши соответствующие службы дадут адекватный ответ», — указал дипломат.

Также Антонов призвал дождаться конкретных дальнейших действий и напомнил о словах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявившего, что работа по обмену заключёнными должна проходить «в тишине».

Как передавало ИА Регнум, в декабре координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американская администрация прорабатывает возможное новое предложение России по обмену заключёнными. Он отметил, что для США приоритетным является возвращение американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, осуждённых в РФ за шпионаж.