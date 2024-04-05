Вашингтон, 5 апреля, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Американские власти готовят новое предложение Москве по обмену осуждённого в РФ за шпионаж американца Пола Уилана и находящегося под стражей в России гражданина США Эвана Гершковича, сообщил журналистам спецпосланник президента Соединённых Штатов по делам заключённых Роджер Карстенс, работающий в структуре Госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Об этом пишет ТАСС. Карстенс напомнил, что в конце 2023 года Москва отвергла предыдущее предложение Вашингтона как недостаточное.

По словам спецпосланника, в настоящее время США пытаются собрать вместе все идеи, которые могли бы представить России.

Как сообщало ИА Регнум, Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его обвинили в шпионаже при получении флешки с данными о сотрудниках одного из подразделений службы экономической безопасности ФСБ. В июне 2020 года Уилана приговорили к 16 годам лишения свободы.

Корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте 2023 года. Против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

По версии ФСБ, журналист собирал в России секретные сведения об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Эта информация составляет государственную тайну.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 21 декабря 2023 года заявлял, что власти США готовят предложение, чтобы обменять Уилана и Гершковича. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону допустил, что Россия может пойти на освобождение Гершковича в случае аналогичного жеста со стороны США.