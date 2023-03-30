Москва, 30 марта, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Корреспондент московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает 30 марта ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В ведомстве уточнили, что аккредитованный при российском МИД журналист, гражданин США Эван Гершкович 1991 года рождения, занимался противоправной деятельностью, а именно — шпионажем в интересах американского правительства.

По данным ФСБ, корреспондент, получив задание от своего государства, собирал секретные сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Его задержали в Екатеринбурге, когда он пытался получить такие сведения.

В отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ о шпионаже.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что США продолжают наращивать по всему миру возможности для шпионажа через персональные устройства связи. При этом, отметил он, сами же американцы продолжают заявлять о «правах человека».