Москва, 9 февраля, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту, экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону не исключил возможности освобождения журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, отметив, что Россия сделала столько жестов доброй воли, что, вероятно, исчерпала все лимиты. Видеозапись интервью 9 февраля опубликовали на сайте журналиста.

Илья Питалев/РИА Новости Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович

«Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнёров», — заявил глава государства.

Президент уточнил, что в этом случае он под словом «партнёр» имеет в виду представителей спецслужб, контактирующих между собой и обсуждающих такие вопросы.

Путин подчеркнул, что Гершковича задержали в России за получение секретной информации на конспиративной основе.

«Он не просто журналист, я повторяю ещё раз. Это журналист, который получал секретную информацию на конспиративной основе», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля полный текст интервью Путина Карлсону опубликовали на сайте Кремля. Также на портале выложили полный транскрипт беседы на русском и на английском языке. До этого в 02:00 мск видеозапись интервью опубликовали на сайте американского журналиста.

Суд в Москве 26 января продлил до конца марта срок содержания под стражей обвиняемому в шпионаже Гершковичу. Корреспондента WSJ задержали в Екатеринбурге 29 марта прошлого года. По информации ФСБ, он вёл сбор секретных сведений об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые составляют государственную тайну. В отношении американца возбудили уголовное дело по статье о шпионаже в пользу США (ст. 276 УК РФ).