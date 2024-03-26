Москва, 26 марта, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Обвиняемому в шпионаже журналисту американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу продлили арест до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Petrov Sergey/Global Look Press Эван Гершкович

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Гершковичу меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит слова представителя суда «РИА Новости».

В суде уточнили, что срок ареста продлён до 30 июня.

Как сообщало ИА Регнум, корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте 2023 года. Против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

По версии Федеральной службы безопасности РФ, Гершкович собирал в России секретные сведения об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Информация, которую пытался выведать обвиняемый, составляет государственную тайну.

26 января 2024 года Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича до 30 марта.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту, экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, не исключил возможности освобождения Гершковича, отметив, что Россия сделала столько жестов доброй воли, что, вероятно, исчерпала все лимиты.

Позже, 18 марта, помощник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге сообщил, что власти США поддерживают с российской стороной регулярные контакты на высоком уровне по поводу возможного обмена заключенными.