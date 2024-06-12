Нью-Дели, 12 июня, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Руководство Индии решило, что представители страны примут участие в конференции по Украине в Швейцарии. Решается вопрос, представители какого уровня отправятся на саммит, сообщил 12 июня на брифинге первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра.

Global Look Press/Shivam Khanna

«Индия примет участие в мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии, на соответствующем уровне. Обсуждение этого вопроса продолжается», — заявил Кватра.

Индийские дипломат добавил, что ведомство сообщит более точную информацию об уровне участия, как только руководство примет соответствующее решение.

Глава индийского правительства Нарендра Моди 20 мая сообщил, что Индия согласна участвовать в так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии, как и во всех «важных мероприятиях», продвигающих повестку дня «в области глобального мира, безопасности и развития», чтобы поддержать «голос Глобального Юга».

Агентство Bloomberg 27 мая сообщило, что Индия может отправить на мероприятие по Украине в Швейцарию младших чиновников. Индийская газета The Hindustan Times 3 июня уточнила, что чиновники высокого уровня на конференцию в Швейцарии не поедут. Не поедут на мероприятие ни глава правительства, ни глава МИД.

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва 16 мая заявил, что не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию. Власти республики сообщили, что президенту нет смысла ехать на саммит, так как там не будут присутствовать обе стороны конфликта на Украине.

В этот же день стало известно, что на саммит не поедет президент ЮАР Сирил Рамафоса. Как объяснил его официальный представитель Винсент Магвенья, глава республики не сможет поехать «из-за конституционных процессов» после выборов президента.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин 3 июня сообщила об отказе Пекина направить на конференцию по Украине своих представителей. Китайский дипломат пояснила, что трудно участвовать в конференции, при проведении которой не обеспечиваются важные факторы, в том числе признание мероприятия Москвой. Мао Нин выразила сомнение в том, что обсуждение на саммите будет справедливым.

Конференция по Украине в швейцарском городе Бюргенштоке должна состояться 15–16 июня. О том, чтобы Швейцария созвала этот саммит, власти страны попросил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Швейцарский МИД 2 мая завил, что не пригласил Россию, поскольку представители российского руководства якобы отказываются от переговоров. Одновременно с этим ведомство признало, что считает немыслимым мирные переговоры по Украине без участия России.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя планы Швейцарии провести конференцию по Украине, назвал происходящее паноптикумом. С одной стороны организаторы заявляют, что без России не добиться результатов, с другой — не приглашают представителей Москвы, обвиняя её в отказе от переговоров.

Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии преследует цель продвинуть «формулу мира» Зеленского, требующую капитуляции России.