Кейптаун, 17 мая, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Президент ЮАР Сирил Рамафоса не будет участвовать в так называемой «мирной конференции», организованной в Швейцарии по запросу киевских властей, сообщил официальный представитель главы Южно-Африканской Республики Винсент Магвенья.

Михаил Метцель/ТАСС Президент ЮАР Сирил Рамафоса

«Нет, он туда не поедет из-за конституционных процессов, которые будут проходить у нас в стране после президентских выборов», — процитировал Магвенью RT.

В ЮАР 29 мая пройдут всеобщие выборы. Лидер партии, которая одержит победу на выборах, станет новым президентом страны. Действующего главу государства Рамафосу правящая партия «Африканский национальный конгресс» утвердила как кандидата на новый срок.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что в страну на конференцию по Украине пригласили лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, — стран, наряду с Россией входящих в БРИКС. Инициированное Киевом мероприятие пройдёт в городе Бюргенштоке 15–16 июня.

Накануне, 16 мая, ехать на конференцию в Швейцарию отказался президент Бразилии Лула да Силва. Руководство страны объяснило это решение тем, что переговоры по Украине будут бессмысленными без участия России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 мая назвал целью «мирной конференции» появившуюся у Киева возможность сформулировать ультиматум для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция не нацелена на урегулирование украинского кризиса. Без России обсуждать ситуацию на Украине не имеет смысла.