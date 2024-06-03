Нью-Дели, 3 июня, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Индия не планирует направлять в Швейцарию на конференцию по Украине чиновников высокого уровня, сообщила газета The Hindustan Times со ссылкой на источники.

Lui Siu Wai /ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В материале отмечается, что на конференцию в Швейцарию не поедет ни премьер-министр, ни министр иностранных дел страны. Ожидается, что Индия будет представлена на том же уровне, что и во время четырёх предыдущих подобных встреч, проведённых в Копенгагене, Джидде, Мальте и Давосе.

На большинстве этих мероприятий страну представлял заместитель министра иностранных дел или заместитель советника по национальной безопасности.

По словам источников издания, несмотря на то, что советник по национальной безопасности Аджит Довал присутствовал на встрече, организованной Саудовской Аравией в Джидде в августе 2023 года, на этот раз он вряд ли поедет в Швейцарию.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что Индия намерена принять участие в конференции по Украине. Уровень участия в мероприятии, в частности вопрос о присутствии на конференции самого Моди, будет зависеть от сроков и логистики, сказал он.

Ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии, ЮАР и Китая, отказались от участия в данном мероприятии. Россию к участию в конференции, где предполагается обсуждать так называемую «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, не приглашали. Зеленский, в свою очередь, назвал страны, которые не определились с участием в «мирном саммите» в Швейцарии, «хуже врагов». Он добавил, что такая позиция этих государств говорит о том, что их устраивает происходящее.

Конференция по Украине пройдёт 15–16 июня в городе Бюргеншток. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию. Поводом для этого назвали то, что представители российского руководства якобы отказываются от переговоров. Вместе с тем МИД РФ заявил, что считает немыслимым мирный процесс на Украине без участия Москвы.

Президент России Владимир Путин назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ ряда лидеров стран Глобального Юга принять участие в «мирной» конференции по Украине в Швейцарии свидетельствует о том, что изначальный замысел главы киевского режима провалился. Он отметил, что на мероприятие пригласили 160 стран и оно первоначально планировалось как «глобальное», однако, по последним данным, на него приедут представители лишь 70 государств, большая часть из которых направит на саммит только наблюдателей невысокого ранга.