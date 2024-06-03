Пекин, 3 июня, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Китай не будет направлять свою делегацию в Швейцарию для участия в конференции по Украине, поскольку не созданы ключевые факторы для её проведения, заявила 3 июня официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Петр Ковалев/ТАСС

По её словам, мирную конференцию по Украине должны признавать и Москва, и Киев, в ней все должны участвовать на равноправной основе и все мирные проекты обсуждаться справедливо.

«Нам будет сложно участвовать в этой конференции, поскольку мы считаем, что в ходе её проведения эти три фактора будет сложно обеспечить», — сказала она на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, конференция по Украине пройдёт 15–16 июня. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию. Поводом для этого назвали то, что представители российского руководства якобы отказываются от переговоров. Вместе с тем МИД РФ заявил, что считает немыслимым мирный процесс на Украине без участия Москвы.

Президент России Владимир Путин назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии отказались участвовать в саммите по Украине в Швейцарии, поскольку там не будет представлена позиция России.

28 мая глава киевского режима Владимир Зеленский назвал страны, которые не определились с участием в «мирном саммите» в Швейцарии, «хуже врагов». Он добавил, что такая позиция этих государств говорит о том, что их устраивает происходящее.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ ряда лидеров стран Глобального Юга принять участие в «мирной» конференции по Украине в Швейцарии свидетельствует о том, что изначальный замысел главы киевского режима Владимира Зеленского провалился. Он отметил, что на мероприятие пригласили 160 стран и оно первоначально планировалось как «глобальное», однако, по последним данным, на него приедут представители лишь 70 государств, большая часть из которых направит на саммит только наблюдателей невысокого ранга.