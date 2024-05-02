Берн, 2 мая, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Швейцария не приглашала Россию на конференцию по Украине, запланированную на 15 и 16 июня в городе Бюргеншток, сообщило министерство иностранных дел конфедерации. Заявление дипломатов опубликовали 2 мая на сайте ведомства.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Россия на данном этапе не приглашена. Швейцария всегда проявляла открытость к приглашению России на этот саммит», — говорится в публикации.

МИД назвал основанием для такого решения якобы имевшие место публичные заявления представителей руководства России, что Москва не заинтересована в этой конференции. При этом ведомство подчеркнуло, что Швейцария убеждена, что без России немыслимо обсуждать мирный процесс на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 апреля назвал бессмысленными переговоры по ситуации на Украине без участия представителей России. Он также отметил, что ещё нужно понять, какие условия мирного процесса собираются обсуждать на конференции в Швейцарии.

Президент России Владимир Путин в тот же день назвал паноптикумом запланированную конференцию в Бюргенштоке. Он отметил, что на Западе заявляют, что российской стороне там делать нечего, но также признают, что без неё ничего не получится решить. Глава государства подчеркнул, что Москву обвиняют в отказе от переговоров, но даже не приглашали на них.

13 марта Путин в очередной раз заявил, что Россия открыта для переговоров, но на них нужно обсуждать реальное положение дел. Он добавил, что договорённости не должны быть основаны на чьих-то желаниях, возникших после применения психотропных средств.