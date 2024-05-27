Вашингтон, 27 мая, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Бразилия и Индия могут отправить на предстоящую конференцию по Украине, которая запланирована на середину июня в Швейцарии, младших чиновников. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

РИА Новости

При этом Китай планирует ограничить своё представительство на саммите старшим госслужащим.

«Бразилия и Индия рассматривают идею отправки более младших чиновников, и только старший госслужащий может посетить [мероприятие] от Пекина», — отмечено в статье.

Как сообщало ИА Регнум, Швейцария проведёт 15–16 июня конференцию по Украине. Швейцарская сторона по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций для участия в так называемом саммите по мирному урегулированию на Украине. Российскую сторону на мероприятие Берн не пригласил.

Глава МИД Сергей Лавров 5 мая заявил, что РФ не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу главы киевского режима Владимира Зеленского. Министр назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Зеленский 26 мая обратился с просьбой к председателю КНР Си Цзиньпину и президенту США Джо Байдену поддержать саммит в Швейцарии. Своё видеообращение глава киевского режима опубликовал в соцсетях.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что график Байдена не предусматривает визит главы Белого дома в Швейцарию для участия в конференции по Украине. Вместо этого Байден намерен посетить мероприятие по сбору средств на его предвыборную кампанию в штате Калифорния.

Руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев заявил, что решение Зеленского вынести на обсуждение в рамках конференции в Швейцарии только три пункта из его так называемой «формулы мира» лишит предстоящую встречу какого-либо значения.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что некоторые страны отказались участвовать в предстоящем «саммите мира» по Украине в Швейцарии, так как прагматично смотрят на вещи. Он отметил, что Москва считает бессмысленной и саму конференцию, и собственное участие в ней.