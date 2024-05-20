Нью-Дели, 20 мая, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Индия намерена принять участие в конференции по Украине, которая пройдёт в июне 2024 года в Швейцарии, заявил 20 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди.

AP/TASS Нарендра Моди

Уровень участия в мероприятии, в частности, вопрос о присутствии на конференции самого Моди будет зависеть от сроков и логистики, сказал он.

«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития»,— заявил Моди в интервью изданию Amarujala.

Индия намерена поддержать «голос Глобального Юга» и в ходе встречи продвигать концепцию развития, ориентированного на человека, и мира во всём мире, сказал также Моди.

Как передавало ИА Регнум, ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии и ЮАР, отказались от участия в данном мероприятии. Россию к участию в конференции, где предполагается обсуждать так называемую «формулу мира» глава киевского режима Владимира Зеленского, не приглашали.

Инициированная Киевом так называемая мирная конференция бесперспективна с точки зрения урегулирования украинского кризиса, организаторы мероприятия занимаются откровенной чепухой, заявил 18 мая глава МИД России Сергей Лавров.

Конференция в Швейцарии — это очередная попытка Запада и Киева навязать России свои идеи урегулирования конфликта, отметил ранее президент Владимир Путин. Из этого ничего не выйдет, Россия будет исходить из реальных условий, и навязать ей ничего не смогут, подчеркнул глава государства.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.